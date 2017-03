Niels Desein wint het dubbelspel op ITF Rijsel

Niels Desein heeft vrijdag, aan de zijde van de Fransman David Guez, het dubbelspel gewonnen op het ITF-tennistoernooi van Rijsel.

Desein en Guez, het vierde reekshoofd in Lille, hadden in de finale nauwelijks 51 minuten nodig om thuisspelers Samuel Bensoussan en Yanais Laurent in twee korte sets (6-1 en 6-2) huiswaarts te sturen.

Voor Desein is het al zijn 26ste dubbeltitel op Future-niveau. In 2017 is het zijn tweede titel.

Eerder op de dag plaatste Yannick Mertens (ATP 240), het eerste reekshoofd in Rijsel, zich in het enkelspel voor de halve finales door een andere landgenoot, Christopher Heyman (ATP 368), met twee keer 6-4 te kloppen.