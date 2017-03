Cancellara krijgt eigen strook in Strade Bianche

Fabian Cancellara won de Strade Bianche maar liefst 3 keer. Om hem te eren heeft de Strade Bianche nu een onverharde strook van 11,5 kilometer naar hem vernoemd. De Zwitser onthulde vrijdag de mijlpaal. Zaterdag zullen we weten wie Cancellara opvolgt als winnaar.

Als eerbetoon aan zijn drie overwinningen (2008, 2012 en 2016) op de Toscaanse grind- en zandwegen wordt er een onverharde strook in de Strade Bianche naar de Zwitser Fabian Cancellara vernoemd, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend.

Trotse Cancellara

De strook ligt op de Monte Sante Marie in Asciano en is 11,5 kilometer lang. De renners krijgen ze 121 kilometer na de start voorgeschoteld. Cancellara onthulde er vrijdag met de nodige trots een mijlpaal waarop hij vermeld staat.

Cancellara toont trots zijn naam op de mijlpaal. Foto: Twitter Commune di Asciano

“Het is een hele eer om deze erkenning te krijgen”, vertelde ‘Herr Fabian’. “Vooral omdat het zo’n belangrijke koers is, die de voorbije jaren alleen maar aan populariteit gewonnen heeft. Ik ben dan ook trots dat mijn naam drie keer op de erelijst staat, zo blijf ik voor altijd deel uitmaken van deze prachtige koers.”

Zaterdag wordt de elfde editie van de Strade Bianche gereden, de eerste als WorldTour-koers. Dit jaar staat er 175 kilometer op de teller en kwamen er meer grindwegen bij: in plaats van negen zijn er nu elf stroken, goed voor 62 in plaats van 52,8 kilometer. Meer dan een derde loopt dus over de witte wegen, die de koers zijn naam geven. De langste strook is 11,9 kilometer lang. De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, op een slotklim met een maximaal stijgingspercentage van zestien procent. Voer voor punchers dus. “Voor de wedstrijd van morgen/zaterdag gok ik op Peter Sagan of Greg Van Avermaet. Zij hebben hun goede vorm in België al laten zien. Maar we mogen ook Zdenek Stybar en Fabio Felline niet vergeten”, besloot Cancellara.