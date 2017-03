Dreigingsniveau niet omhoog na video Antwerpen-Centraal, extra toezicht teruggeschroefd

Het extra toezicht in en rond het station Antwerpen-Centraal, dat werd ingesteld omdat een mogelijk dreigingsfilmpje was opgedoken, wordt opnieuw teruggeschroefd. Dat meldt de Antwerpse lokale politie nadat het OCAD heeft laten weten dat het dreigingsniveau niet verhoogd moet worden.

De maatregelen die sowieso al gelden sinds in het hele land dreigingsniveau 3 van kracht is, zoals de aanwezigheid van militairen, blijven uiteraard wel behouden.

'De maatregelen die de politie reeds nam vóór het opduiken van de videoboodschap volstaan', laat de politie vrijdagmiddag weten. 'Indien nodig is Politie Antwerpen steeds in staat om opnieuw onmiddellijk bijkomende maatregelen te nemen.'

Filmpje

OCAD besloot na een eerste analyse van het filmpje dat er geen aanleiding was om het dreigingsniveau te verhogen, deelde de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon mee.

'Er is geen sprake van een concrete dreiging, dus niveau 3 is omvattend genoeg. Er is geen reden tot paniek.' Op het kabinet-Jambon benadrukt men dat dergelijke filmpjes net bedoeld zijn om angst te creëren. 'We mogen dus niet in die val lopen', klinkt het.

Een link met terreurgroep IS is niet zeker, luidt het voorts. 'Een filmpje als dit ligt uiteraard in lijn met filmpjes die opgedoken zijn in andere Europese steden. De muziek en de beelden zijn herkenbaar, maar het is te vroeg om te spreken van een directe link.'

Het fragment toont een man die rondloopt in de buurt van Antwerpen-Centraal. De man haalt daarbij een papiertje boven met het logo van terreurgroep IS en de boodschap ‘We are still here’ (we zijn nog steeds hier, nvdr.).