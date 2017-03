Wanneer de Russische president Vladimir Poetin op bezoek komt, zorg je ervoor dat alles piekfijn in orde is. Al is het vervangen van vuile sneeuw door de hagelwitte variant zelfs voor de Russen opmerkelijk.

Deze week is Vladimir Poetin op bezoek in de Siberische stad Krasnojarsk. De Russische president spreekt er met de plaatselijke autoriteiten, bekijkt waar verbeteringen aan infrastructuur nodig zijn en gaat er op de foto met de belangrijkste sportteams.

Enkele dagen voor Poetin arriveerde, werden alle hoofdwegen in de Siberische stad sneeuwvrij gemaakt, werd de vuile sneeuw opgeschept en weggevoerd en werden zelfs enkele nieuwe wegen aangelegd. Tot daar de normale procedures die Russische steden volgen alvorens de president te ontvangen. Maar op sociale media doken de afgelopen dagen ook beelden op van vrachtwagens die verse, schone sneeuw aanleverden.

‘De stad laat schone sneeuw aanrukken om Poetin te verblijden’, klonk het op verschillende Russische websites. De plaatselijke gouverneur ontkent met klem: ‘Onze wegen worden regelmatig sneeuwvrij gemaakt. Ook nieuwe wegen aanleggen of sneeuw wegvoeren, is geen uitzondering in deze vooruitstrevende stad. Wat u heeft gezin op het internet, is niets meer dan de natuurlijke gang van zaken: het sneeuwt en in een schone stad blijft de witte massa liggen.’