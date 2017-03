Majid A. kon jihadistische activiteiten niet laten

Wat was Majid A. (27) van plan met de gasflessen in de laadruimte van zijn Fiat-bestelwagen? Het Brusselse parket geeft vanochtend op een persconferentie meer uitleg. Zeker is dat de twintiger zijn radicale gedachtegoed geen vaarwel had gezegd.

De Brusselse politie hield donderdagnamiddag een bestelwagen tegen omdat die twee keer door het rood was gereden. De agenten zagen in de laadruimte twee gasflessen en kabels liggen. Bij de identiteitscontrole bleek de bestuurder Majid A. te zijn, een veroordeelde terrorist die verschillende keren naar de Turks-Syrische grens reisde en in contact stond met Najim Laachraoui, één van de zelfmoordterroristen van de aanslag op Zaventem in maart vorig jaar.

Ontmijningsdienst Dovo onderzocht het voertuig, maar vond geen ontstekingsmechanisme of explosieven. Majid A. werd tot donderdagavond laat ondervraagd.

Verschillende reizen richting Syrië

Majid A. reisde in 2013 naar Turkije om de grens met Syrië over te steken. Door toedoen van zijn familie keerde hij echter terug naar België. Bij aankomst in ons land zou Majid A. enkel zijn ondervraagd, niet aangehouden.

Alleen kon hij de jihadistische activiteiten niet laten. Met een collectebus ging hij rond op het Paviljoenplein in Brussel om er geld in te zamelen. Zo wilde hij de reis betalen van anderen die naar Syrië wilden afreizen. Later probeerde hij opnieuw naar Syrië te trekken, ditmaal met zijn echtgenote, maar hij faalde opnieuw. Toen werd hij wel opgepakt bij zijn terugkeer.

In mei vorig jaar veroordeelde de rechtbank van Brussel Majid A. tot vijf jaar met uitstel. Naast hem stonden nog dertig anderen terecht in het terreurproces, onder wie ook de (toen al overleden) Laachraoui. Ook Khalid Zerkani, een Brusselse evenknie van Syriëronselaar Fouad Belkacem, werd daarop veroordeeld.