9 op 9 voor Limburg United en revanche versus Oostende?

Het zwaartepunt van de 22ste speeldag van de EuroMillions League wordt vanavond met reeds drie wedstrijden betwist. De topper is de partij tussen Limburg United en Oostende (live op Play Sports).

Limburg United is met 8 op 8 in de EuroMillions League de enige ploeg die in 2017 nog niet verloor. De Limburgers gingen twee weken geleden wel onderuit in de finale van de Beker van België tegen Oostende. De kustploeg is vanavond de opponent van Limburg United. “Willen we een kans maken tegen Oostende moeten we ons “A-game” brengen. Iets wat in de Cup final niet lukte. Hopelijk zijn we vanavond wel een challenger,” zei coach Brian Lynch.

Oostende heeft evenwel de smaak te pakken. Na winst in de bekerfinale kwalificeerde de ploeg van coach Dario Gjergja zich vorige week voor de kwartfinale van de FIBA Europe Cup en prijkt het met 17 op 21 autoritair aan de leiding in de EuroMillions League. Voor Jean Salumu (kaak) van Oostende komt de topper in Hasselt te vroeg. “Het spel van Limburg United ligt ons misschien niet, maar we zijn dit seizoen met 3 op 3 wel succesvol tegen hen,” weet Pierre-Antoine Gillet van Oostende. De laatste nederlaag in de competitie en dus voor de 8 op 8 was voor Limburg United op tweede kerstdag trouwens in Oostende.

Charleroi-Okapi Aalstar is een partij tussen twee ploegen die met Limburg United op de derde plaats fonkelen. Charleroi wil na het verlies vorige week tegen Limburg United een tweede opeenvolgende opdoffer in de Spiroudôme vermijden. Jevohn Shepherd kreeg een inspuiting in de voet, maar geraakt allicht speelklaar. “Wij sukkelen met een enorme blessuregolf. Geen Vernon Taylor, Naïm El Khounchar, Staphon Blair en Bill Amis en Max Landis die sukkelen met blessures. We recupereren wel Yunio Barrueta,” zucht coach Steve Ibens. Bij Okapi Aalstar test momenteel ook de Nigeriaanse guard Ben Uzoh (28). “Voorlopig alleen op training,” aldus nog Steve Ibens. Het tweede geklasseerde Antwerp Giants kan zich vanavond bij rode lantaarn Luik geen uitschuiver permitteren. Corey Hawkins (schouder) is bij de havenploeg speelklaar.