Stoffel Vandoorne mocht gisteren voor een tweede keer achter het stuur van de McLaren MCL32 kruipen. In tegenstelling tot zijn eerste testdag verliep deze test probleemloos, wat het beste laat verhopen voor de test van volgende week.

De vierde en eveneens laatste testdag van de eerste testweek ging van start op een nat circuit de catalunya. Onze landgenoot liet zien dat hij ook onder die omstandigheden meer dan behoorlijk aan een stuurtje kan draaien. Op een natte en opdrogende baan reed Vandoorne op een bepaald moment zelfs de op twee na snelste tijd.

"Ik ben erg tevreden. Samen met Fernando kon ik een volledige dag zonder grote problemen testen. We konden heel wat nuttige kilometers rijden en ons schema dat voor beide dagen gepland stond afwerken. We hebben heel wat verschillende zaken uitgeprobeerde, waaronder verschillende afstellingen. We leren iedere ronde heel wat over het gedrag en de karakteristieken van de wagen, wat uiteraard erg nuttig is," blikt Vandoorne terug op zijn tweede testdag in de McLaren MCL32.

Ook over het testen op een natte en opdrogende baan was Vandoorne erg tevreden.

"Het was ook erg interessant om op een natte baan te testen. Het was voor ons de allereerste kans om een afstelling met de nieuwe regenbanden uit te proberen. Ik voelde me erg comfortabel in de wagen, zelfs op een natte baan. We verzamelden heel wat nuttige data en het gaf me een goed beeld van hoe de wagen reageert in veranderende omstandigheden."

Vandoorne blikte ook nog even terug op het moeilijk begin van de testweek. Na de moeilijke start hebben McLaren en Honda echter al het mogelijke in het werk gesteld om van de eerste testweek toch nog een succes te maken.

"We kenden een moeilijk begin van de week. Ik wil het team echter bedanken voor al het harde werk dat ze de voorbije vier dagen verricht hebben. We zijn er in geslaagd om gedurende enkele dagen heel wat te rijden en heel wat progressie te boeken. Ik ben erg trotst op de inspanningen en de prestaties die geleverd zijn. Daardoor konden we onze tijd op het circuit maximaliseren. Ik hoop dat we dit momentum kunnen vasthouden en volgende week een sterke test kunnen afleggen," besluit Vandoorne.

