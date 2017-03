‘Mike Pence gebruikte als gouverneur regelmatig private e-mailaccount’

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence gebruikte, toen hij nog gouverneur van Indiana was, regelmatig zijn private e-mailaccount om onder meer binnenlandse veiligheid te bespreken. Dat meldt de plaatselijke krant The Indianapolis Star, die toevoegt dat de account van de Republikein vorige zomer werd gehackt.

In e-mails die aan IndyStar werden overgemaakt, staat te lezen hoe Pence via zijn persoonlijke AOL-account communiceerde met topadviseurs over een hele rist onderwerpen, van veiligheidspoortjes aan zijn ambtswoning tot het antwoord van de staat op terreuraanslagen overal ter wereld. In één bericht gaf Pences topadviseur binnenlandse veiligheid hem een update van de FBI door over arrestaties in het kader van een terrorismeonderzoek.

Experts in cyberveiligheid vragen zich nu af of de gevoelige informatie voldoende beschermd was tegen hackers, aangezien persoonlijke accounts over het algemeen minder goed beveiligd zijn dan overheidsaccounts. De krant wijst er bovendien op dat de account van Pence wel degelijk werd gehackt vorige zomer. Verder zijn er bezorgdheden over een gebrek aan transparantie, aangezien persoonlijke e-mails niet automatisch worden opgeslagen op de overheidsservers.

‘Gouverneur respecteerde wetgeving’

Foto: AP

‘Zoals zijn voorgangers had Mike Pence als gouverneur van Indiana een e-mailaccount van de staat en een persoonlijk account. Als gouverneur respecteerde hij de wetgeving over het gebruik van e-mails en het opslaan ervan volledig’, aldus het kabinet van de vicepresident, dat toevoegt dat de berichten over overheidskwesties van zijn persoonlijke en officiële e-mailaccount in overeenstemming met de wetgeving werden gearchiveerd.

De onthullingen zijn vooral opmerkelijk vanwege de hevige kritiek van president Donald Trump en zijn running mate Pence tijdens de verkiezingscampagne op het e-mailschandaal van de Democratische kandidate Hillary Clinton. Zij had toen ze minister van Buitenlandse Zaken was eveneens een persoonlijke e-mailaccount gebruikt, wat leidde tot een FBI-onderzoek.

De woordvoerder van Pence, Marc Lotter, noemt de vergelijking met Clinton ‘absurd’, aangezien Pence niet met federaal geklasseerde informatie werkte tijdens zijn gouverneurschap. ‘Terwijl Pence een zeer bekende e-mailprovider gebruikte, had Clinton een private server laten installeren in haar woning’, zegt hij.