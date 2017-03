Ceo bouwbedrijf financierde campagne van Braziliaanse ex-presidente

Ook voormalige de ceo van het internationale bouwbedrijf Odebrecht, die in de gevangenis zit na het Petrobras-schandaal, heeft toegegeven dat zijn bedrijf miljoenen betaalde aan de herverkiezingscampagne van de Braziliaanse ex-presidente Dilma Rousseff en haar vicepresident Michel Temer, de huidige president. Dat hebben verschillende Braziliaanse media gemeld.

Marcelo Odebrecht bevestigde woensdag in de rechtbank dat zijn bedrijf illegaal campagnegelden overmaakte ter waarde van 150 miljoen real (45 miljoen euro).

Eerder gaf voormalig vicepresident van Odebrecht Claudio Melo Filho al toe dat het bedrijf in 2014 omgerekend vier miljoen euro betaalde om de verkiezingscampagne van de toenmalige tandem Rousseff en Temer te spijzen. Melo Filho is een van de 77 kaderleden van Odebrecht die beloofd hebben uit de biecht te klappen in ruil voor strafvermindering in het kader van het grootschalige corruptieonderzoek Lava Jato (Car Wash).

Volgens nieuwsportaal G1 verklaarde Odebrecht dat het bedrijf het geld doneerde aan de campagne en dat hij contact had met Rousseffs running mate, vicepresident Michel Temer, om te praten over donaties aan Temers partij PMDB.

Overwinning annuleren?

Temer werd president nadat Rousseff vorig jaar werd afgezet door het parlement. Zij heeft steeds ontkend dat Odebrecht geld had overgemaakt aan haar campagne.

Indien de rechtbank de getuigenis van Odebrecht aanvaardt, kan ze de annulering van de verkiezingsoverwinning van Rousseff en Temer vorderen, en oproepen om Temer af te zetten. In dat geval moet het Congres een nieuwe president kiezen.

Odebrecht is een van de spilfiguren binnen het Petrobras-schandaal en werd vorig jaar veroordeeld tot 19 jaar cel. Het onderzoek bracht een systeem van systematische fraude aan het licht bij het toewijzen van aanbestedingen van het staatsbedrijf aan zestien bedrijven. Er werd per contract 1 à 3 procent commissie betaald. Een deel werd doorgestort aan verkozen politici. De fraude heeft het staatsbedrijf meer dan 2 miljard dollar gekost.