Vlaanderen beschermt heivlinder, roerdomp en knoflookpad

Drie dieren krijgen in Vlaanderen een beschermingsprogramma: de heivlinder, de roerdomp (een kleine reigersoort) en de knoflookpad. De programma’s omvatten een reeks maatregelen om deze diersoorten te helpen overleven in Vlaanderen. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos donderdag.

Elk soortenbeschermingsprogramma (SBP) bestaat uit een aantal maatregelen die minimaal vijf jaar gelden. Vorig jaar legde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege al een soortenbeschermingsprogramma vast voor soorten in de omgeving van de Antwerpse haven, met name voor de bever, hamster, grauwe kiekendief, kwartelkoning en gladde slang. Daar komen nu de knoflookpad, heivlinder en roerdomp bij.

‘Soortenbeschermingsprogramma’s zijn de ultieme reddingsboei voor soorten die het moeilijk hebben’, zegt Schauvliege. ‘De maatregelen zijn niet alleen goed voor de specifieke soort, maar voor de natuurkwaliteit in het algemeen en dus ook voor een aantal andere soorten.’

Klimaatverandering

De knoflookpad is een zeldzaam en moeilijk waarneembaar amfibie. Hij leeft vooral in zandige bodems in de buurt van water. ‘De komende jaren nemen we verschillende maatregelen om het verspreidingsgebied van de knoflookpad te vergroten, de bestaande populaties uit te breiden en de kwaliteit van hun leefgebied te verbeteren’, zegt Bart Tessens van het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor het volledige SBP werd 283.000 euro extra voorzien.

De heivlinder houdt van warmte en leeft in open heide- en duinlandschappen in de Kempen en aan de kust. De belangrijkste maatregelen in het soortenbeschermingsprogramma hebben betrekking op het behouden, uitbreiden en verbeteren van dat leefgebied. ‘We zullen onder meer kolonisatiegebieden inrichten en de bestaande beheerplannen doorlichten. Daarbij kijken we specifiek naar de impact van klimaatverandering op de heivlinder en zijn leefgebied’, aldus Tessens.

De roerdomp is een kleine reigersoort. Het is een van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen, met een geluid dat sterk tot de verbeelding spreekt. Hij heeft nood aan grote, samenhangende leefgebieden, met kwaliteitsvolle rietvegetaties en helder water.