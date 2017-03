Maria Sharapova is lang niet zeker van wildcard voor Roland Garros

Maria Sharapova ligt niet meteen in polepositie om een wildcard voor Roland Garros (28 mei - 11 juni) te krijgen. Hoewel de Franse Tennisfederatie (FFT) nog geen definitieve beslissing heeft genomen, zijn de organisatoren niet van zin om de tweevoudige winnares van het grandslamtoernooi, die na haar dopingschorsing geen ranking meer heeft, uit te nodigen. Dat heeft kersvers FFT-voorzitter Bernard Giudicelli donderdag gezegd.

“Het is een ingewikkeld verhaal. De beslissing is ook nog niet genomen. We zouden liever hebben dat ze terugkeert wanneer ze er opnieuw helemaal staat”, zei Giudicelli op een persconferentie. “We hechten veel waarde aan de integriteit van de sport. We kunnen niet beslissen om meer geld te steken in dopingbestrijding en tegelijkertijd ook Sharapova een wildcard geven.”

Sharapova schreef Roland Garros in 2012 en 2014 op haar naam. Eind april maakt ze in het Duitse Stuttgart haar comeback na een lange schorsing. ‘MaSha’ zat vijftien maanden aan de kant nadat ze was betrapt op het gebruik van meldonium. Haar schorsing loopt af op 25 april, een dag later komt ze meteen in actie in Stuttgart. Ook voor de WTA-tennistoernooien in Madrid (7-13 mei) en Rome (15-21 mei) kreeg Sharapova een wildcard.

Sharapova, die geen WTA-ranking meer heeft, kan zich nog via het kwalificatietoernooi plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. Om daaraan te kunnen deelnemen moet ze voldoende punten verzamelen en dus het graveltoernooi in Stuttgart zien te winnen. Kwalificatiespelers hebben immers tot eind april om zich in te schrijven.