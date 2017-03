Amerikaanse minister van Justitie zal zich niet met Rusland-onderzoek bemoeien

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions zal zichzelf wraken bij elk lopend en toekomstig onderzoek naar mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Dat heeft hij donderdag gezegd tijdens een persconferentie in Washington. Hij herhaalde ook dat hij het bij die ontmoetingen niet over de campagne heeft gehad. President Trump spreekt over een 'heksenjacht' van de Democraten tegen Sessions.

De minister kreeg heel wat kritiek te verduren nadat bekend raakte dat hij vorig jaar twee keer met de Russische ambassadeur in de VS sprak. Hij vermeldde die ontmoetingen niet toen hem tijdens zijn hoorzitting in de Senaat gevraagd werd naar mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en Moskou.

De Democraten vroegen meteen het ontslag van de minister en het oprichten van een onafhankelijke commissie om de links tussen de administratie van president Donald Trump en Rusland te onderzoeken.

Het ministerie van Justitie en de FBI, waarvoor Sessions als minister van Justitie en procureur-generaal bevoegd is, voeren een onderzoek naar mogelijke inmenging door Rusland tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Amerikaanse geheime diensten zou Rusland onder meer meerdere cyberaanvallen hebben uitgevoerd.

Foto: AFP

Sessions wilde aanvankelijk zelf het onderzoek leiden naar de eventuele link tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump. Nu hij mogelijk zelf betrokken is in de zaak, ziet hij daarvan af. Hij blijft wel op post als minister.

'Heksenjacht'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag verklaard ‘honderd procent vertrouwen’ te hebben in zijn minister van Justitie Sessions. 'Jeff Sessions is een eerlijke man. Hij heeft niets verkeerds gezegd. Hij had zijn antwoord accurater kunnen verwoorden, maar het is duidelijk dat hij dat niet opzettelijk deed', aldus Trump in een mededeling.'

Dit hele verhaal is een manier voor de Democraten om hun gezicht te redden, nadat ze een verkiezing hebben verloren waarvan iedereen dacht dat ze ze hadden moeten winnen. De Democraten overspelen hun hand. Ze hebben de verkiezing verloren en nu hebben ze ook hun greep op de realiteit verloren. Het echte verhaal is dat van de illegale lekken van geklasseerde en andere informatie. Dit is een echte heksenjacht!'

Jeff Sessions is an honest man. He did not say anything wrong. He could have stated his response more accurately, but it was clearly not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

...intentional. This whole narrative is a way of saving face for Democrats losing an election that everyone thought they were supposed..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

President ‘niet op de hoogte’

De president verklaarde verder dat hij ‘helemaal niet op de hoogte was’ van de dubbele ontmoeting die Sessions had gehad met de Russische ambassadeur tijdens de verkiezingscampagne. Ook nieuwszender CNN meldde eerder op gezag van een ‘hoge regeringsambtenaar’ dat het Witte Huis pas woensdag via de pers vernam van Sessions’ contacten.

‘Ik denk dat hij waarschijnlijk de waarheid vertelde’, stelde Trump ook nog over Sessions’ hoorzitting in de Senaat die voorafging aan zijn aanstelling. Daar had de minister van Justitie verklaard dat hij ‘geen contacten had met de Russen tijdens de campagne’.

Alle Democratische leden van de Commissie voor Justitie in het Huis van Afgevaardigden hebben de FBI ondertussen gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar Sessions.