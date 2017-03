Golden State Warriors strikt vervanger om geblesseerde Durant te vervangen

Golden State Warriors heeft donderdag de transfer van Matt Barnes afgerond. Het 36-jarige Amerikaanse woelwater moet het verlies van Kevin Durant opvangen. De sterspeler van GSW viel dinsdag in de uitwedstrijd bij Washington uit met een blessure aan zijn linkerknie.

Barnes speelde dit seizoen 54 wedstrijden voor Sacramento. De small forward kwam bij de Kings aan een gemiddelde van 7,6 punten, 5,5 rebounds en 2,8 assists in 25,3 minuten per wedstrijd. Hij is bezig aan zijn veertiende seizoen in de NBA, waarin hij de kleuren van negen verscheidene clubs verdedigde. Tussen 2006 en 2008 speelde hij twee seizoenen voor de Warriors.

Barnes heeft door zijn gedrag naast het veld een kwalijke reputatie opgebouwd. Het enfant terrible moet voor de rechtbank van New York verschijnen, nadat hij begin december een vrouw had lastiggevallen in een nachtclub. In 2015 raakte hij slaags met Derek Fisher, ex-ploegmaat bij LA Lakers. De toenmalige coach van New York deelde de lakens met Barnes’ ex-vrouw Gloria Govan.

De Warriors wilden aanvankelijk de Spaanse point guard en vrije speler José Calderon een contract aanbieden, maar de blessure van Durant wijzigde de plannen.