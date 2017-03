Verdacht voertuig met gasflessen tegengehouden in Brussel

De Brusselse politie heeft donderdag een auto met daarin zeker twee gasflessen tegengehouden. Huizen, winkels en metrostations in de buurt zijn geëvacueerd, de omgeving is afgezet en de Dovo is onderweg, zo meldt Le Soir.

De auto werd onderschept in de buurt van Hallepoort, waar nu veiligheidsperimeter van 200 meter rond de wagen is geplaatst. De bestuurder van het voertuig zou aan de kant zijn gezet, nadat hij drie keer een rood licht negeerde. Op het moment van zijn arrestatie, merkten agenten de aanwezigheid op van minstens twee gasflessen in de wagen. De man is meegenomen voor ondervraging.

De ontmijningsdienst van het leger (Dovo) is verwittigd en komt ter plaatse. Het Metrostatrion ‘Hallepoort’ is momenteel gesloten. De nieuwssite Bruzz meldt dat er sprake is van 'grote verkeershinder', ook zou het om een bestelwagen gaan en zouden getuigen een luide knal hebben gehoord.

Metrostation Hallepoort is gesloten, meldt de MIVB: