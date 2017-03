Bondscoach Martinez spreekt zich uit over toekomst Nainggolan en Witsel

Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, werd deze week op de rooster gelegd door Humo. De 43-jarige Spanjaard staat eind deze maand voor een belangrijke interland tegen Griekenland, en heeft nog enkele knopen door te hakken voor dat treffen. Vooral over Radja Nainggolan en Axel Witsel moet er een beslissing genomen worden. Martinez licht alvast een tipje van de sluier op: “Ik baseer me op dingen die ik zie.”

Van Radja Nainggolan is natuurlijk al langer geweten dat hij rookt. De middenvelder lijkt dan wel te beschikken over een extra paar longen, toch is Il Ninja een fervent roker. En dat leek te botsen met geheelonthouder Roberto Martinez. “Ik drink niet, want dat heeft een negatieve invloed op mijn werk. Mijn enige glas was op mijn huwelijk, een belofte waar ik niet onderuit kon”, aldus Martinez.

Toch wil Martinez extrasportieve zaken niet laten meespelen in zijn sportieve beslissingen. “Ik beoordeel ze (de Rode Duivels, red.) op hun prestaties op het veld. Ik beschouw het tegelijk als mijn plicht hen op te voeden en te helpen waar ik kan, bijvoorbeeld door hen te wijzen op de voordelen van een bepaalde levenshouding”, klinkt het bij Martinez.

Foto: Photo News

“Mensen zoeken graag iets wat er niet is”

“Maar of hij daar iets mee doet of niet: daar kan ik mijn oordeel niet van laten afhangen. Wat ik zelf goed vind, werkt soms niet voor een speler die er al jaren zijn eigen gewoontes op na houdt”, beseft hij. “Maar de deur blijft open voor iedereen, ook voor Radja. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn beslissingen baseer op wat ik zie. Ik moet onder de indruk raken van iemand voor ik hem selecteer. Namen of het verleden spelen geen rol. En voor de wedstrijden tegen Nederland en Estland in november was Radja niet beschikbaar.”

“Mensen zoeken graag iets wat er niet is. Hij was niet inzetbaar voor de matchen tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar (...) en in die matchen maakten we tien doelpunten en stonden we er geen enkel toe. Dan ga je door met dezelfde spelers, dat is normaal. Het gaat er ook helemaal niet om dat ik een signaal heb willen uitsturen. Soms moet ik gewoon knopen doorhakken”

Axel Witsel

Ook over Axel Witsel moet bondscoach Martinez nog een belangrijke knoop doorhakken. Witsel koos voor een lucratief avontuur in China en speelt er dit weekend zijn eerste wedstrijd (lees hier alles wat u moet weten over zijn avontuur). Ook Martinez kon trouwens naar China, maar bedankte voor het geld.

“Er wordt heel negatief gedaan over het Chinese voetbal, terwijl het net erg interessant is wat daar nu gebeurt. Al die grote bedragen die je er kunt verdienen: dat blijft niet eeuwig duren. Er is een reden waarom zij dat doen: ze willen hun competitie promoten en daarvoor trekken ze buitenlandse toppers aan. Voor wie er zijn voordeel mee wil doen, is het nu het goede moment”, vindt Martinez.

Foto: LaPresse

“In elke job speelt geld een rol in de beslissingen die mensen nemen. In het voetbal misschien nog net iets meer omdat de carrières er erg kort zijn. Axel Witsel voelde zich gewild en het geld zal zeker belangrijk zijn geweest. Maar ik kijk verder: hij is nu een erg belangrijke speler in een nieuw project. Hij zal zijn nieuwe club willen terugbetalen voor het vertrouwen dat ze in hem stellen. De tijd zal het uitwijzen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Axel de honger niet zal verliezen om ook een belangrijke speler te blijven voor de Rode Duivels. Ook in Rusland, bij Zenit, heeft hij nooit zijn niveau verloren. Ik zie dus geen probleem.”

