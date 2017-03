'Twee Belgen omgekomen bij lawine in Alpen'

In de Italiaanse Alpen zijn bij een lawine drie mensen omgekomen, onder wie twee Belgen. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. Een sneeuwmassa donderde donderdag in Courmayeur ten zuiden van de Mont-Blanc naar beneden en sleurde de drie skiërs mee, zo zei een woordvoerder van de reddingsdiensten.

Verse sneeuw en sterke wind waren de voorbije dagen goede bouwmeesters voor lawines, zo meldt Stol.it. Buiten de pistes ligt het sneeuwdek er bijzonder gevaarlijk bij. Vanmiddag omstreeks 13 uur raakten in totaal een twintigtal skiërs nog verrast door twee lawines in Val d’Aosta, in de buurt van Courmayeur en La Thuile aan de Franse grens Drie doden zijn geborgen, er zouden ook minstens vijf gewonden zijn. Drie van hen werden per helikopter afgevoerd, de anderen zouden lichtgewond zijn. Volgens Italiaanse media zouden er veel buitenlanders onder de getroffen skiërs zijn. De Corriere della Sera meldt dat er zeker twee Belgische skiërs overleden zijn en ook twee landgenoten zijn gewond geraakt. Zij zouden breuken hebben opgelopen.

Woensdag hielden drie andere lawines ook al lelijk huis in het Italiaanse Zuid-Tirol. In de voormiddag, omstreeks 11 uur, kwam een grote sneeuwplaat los in de buurt van de Jaufenpass, een 2.099 meter hoge pas die het Passeiertal bij Sankt Leonhard met het Wipptal bij Sterzing verbindt, dicht bij de Brennerpas. Een 16-jarige scholier raakte onder een dikke meter sneeuw bedolven en kwam vast te zitten.

Bergredders die in de buurt waren, snelden meteen toe en konden de Duitse jongen met een sonde lokaliseren en daarna uitgraven. Hij werd gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand met de helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Volgens getuigen heeft de jongen ongeveer 40 minuten onder de sneeuw gelegen.

Bedolven onder drie meter sneeuw

Een kleine honderd kilometer verderop, kwam in Speikboden omstreeks 11.30 uur nog een skiër onder een lawine terecht. Gelukkig waren er andere wintersporters in de buurt die het ongeluk hadden opgemerkt en zij sloegen meteen alarm. De bergreddingsdienst kwam met een helikopter te plaatse. Omdat de lawine ‘amper’ 60 bij 30 meter groot was, konden ze de 51-jarige man vrij snel lokaliseren en bevrijden. Hij kwam er met enkele verwondingen vanaf.

De plaatselijke autoriteiten raden skiërs momenteel af om zich buiten de pistes te wagen.