De bisschop van de Canarische Eilanden veroordeelt in een open brief in OK Diario de ‘blasfemische frivoliteit’ die te zien was tijdens het carnavalsfeest daar.

Het publiek kon het wel smaken toen Drag Sethlas – in het dagelijkse leven Borja Casillas genaamd – onder meer Like a prayer van Madonna ten gehore bracht op het Drag Queen Gala. Bisschop Francisco Cases had minder oren naar de travestiet die de Maagd Maria speelde en de show eindigde als Christus aan het kruis. Hij kreeg er de tranen in de ogen van, zegt hij.

Als iemand hem vroeg naar de droevigste dag van zijn leven, dan antwoordde hij vroeger altijd dat dat de dag van de vliegtuigcrash van Spanair op Gran Canaria was, waarbij 154 doden vielen. Tot nu dus, want dit optreden vindt hij erger.

Vrijheid van meningsuiting

Dat viel niet in goede aarde bij de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht 5022. De bisschop bood hen al zijn excuses aan, maar helemaal op onbegrip stuit hij nu ook weer niet. Kardinaal Ricardo Blázquez geeft toe dat de vrijheid van meningsuiting –ook die van drag queens – moet gerespecteerd worden, maar roept ook iedereen op toch rekening te houden met de gevoeligheden van de gelovigen.

Een Spaanse organisatie van christelijke advocaten diende zelfs een klacht in tegen de travestiet wegens een haatmisdrijf.