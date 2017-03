Wat als leerlingen zelf seksuele opvoeding geven

Zijn de lessen seksuele opvoeding op school te technisch? Leerlingen van drie scholen vinden dat de lessen beter kunnen en nemen maandag het heft zelf in handen.

Jongeren beginnen stap voor stap aan seks. Tieners zijn gemiddeld dertien jaar bij hun eerste tongkus, rond hun zestien en zeventien jaar hebben ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap. Seksuele voorlichting is dus nodig, maar leerlingen vinden dat er in de klas nog te veel taboes zijn en dat de communicatie veel opener kan.

‘Leerlingen hebben vaak nog het gevoel dat een aantal belangrijke onderwerpen tijdens de les seksuele vorming helemaal niet of niet genoeg besproken worden’, klinkt het bij de Vlaamse Scholierenkoepel. ‘De rol van de leerkracht is daar heel belangrijk in.’

Volgens Sensoa geven leerkrachten vandaag enkel les over heel technische onderwerpen van seksualiteit. ‘Er wordt heel veel aandacht besteed aan de voortplantingsorganen, seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschappen’, aldus Boris Cruyssaert van Sensoa. ‘Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar in een ideale wereld wordt er tijdens die lessen ook aandacht besteedt aan de beleving van seksualiteit, zoals verliefdheid en gevoelens.’

Leerlingen nemen over

Om het goede voorbeeld te geven aan hun leerkrachten ‘kapen’ de leerlingen van het Atheneum in Gentbrugge, het Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt en het Atheneum Voskenslaan in Gent maandag de lessen seksuele opvoeding.

‘De leerlingen krijgen daarvoor begeleiding van vormingswerkers van onder meer Sensoa, Jong en van Zin en Wel Jong Niet Hetero en gaan dan zelf voor de klas staan’, aldus Cruyssaert. ‘De leerkrachten mogen dan nog eens zelf achter de schoolbanken gaan zitten om te zien hoe de leerlingen zelf willen dat zo’n lessen eruit zien.’

Het initiatief kadert in de Week van de lentekriebels die Sensoa samen met andere partners organiseert. Op de website van Sensoa kunnen leerkrachten tips en lesvoorbereidingen terugvinden om de les seksuele opvoeding op een ruimere manier tot stand te brengen.