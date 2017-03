Maart wordt nat en winderig

Haal hier paraplu’s maar boven, want de maand maart wordt geen pretje. De laatste wintermaand voorspelt voor heel Europa veel wind en lange periodes van regen.

Als de meteorologen van Bloomberg er niet naast zitten bestellen we best al wat popcorn voor de lange televisieavonden die ons deze maand te wachten staan. Het is het gepaste einde voor de afgelopen bizarre winter in Europa. Januari 2017 was de koudste in zeven jaar, februari was gemiddeld warmer dan andere jaren.

‘We verwachten een aantal lagedrukgebieden in het westen, die veelvuldige regen meebrengen en sneeuw op hoger gelegen gebeiden’, zegt Rebecca Fuller, meteorologe aan MDA Informations Systems Inc.

Het aarde warmt alsmaar op, en de laatste vijf jaar was er geen ‘normale’ winter meer. Dat zegt Tyler Roys, een meteoroloog aan de AccuWeather Inc. ‘Ik verwacht dat stormweer in West-en Centraal Europa vaak in het nieuws zal terugkomen deze maand.’