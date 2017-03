Zweden voert dienstplicht opnieuw in

Zweden voert de dienstplicht in het leger opnieuw in vanaf de zomer van dit jaar, als reactie op de veranderende veiligheidssituatie nu buurland Rusland met de militaire spierballen rolt. De dienstplicht was in Zweden afgeschaft sinds 2010.

‘De regering wil een stabielere vorm van rekrutering en onze militaire capaciteit verhogen, want de veiligheidssituatie is veranderd’, legde minister van Defensie Peter Hultqvist uit aan het Zweedse agentschap TT.

Het wetsontwerp dat donderdag de ministerraad zal aannemen, voert de dienstplicht in vanaf de zomer voor alle Zweden die na 1999 zijn geboren. Zij zullen elf maanden moeten dienen in het leger. Er bestaat geen twijfel over dat het parlement het wetsontwerp zal aannemen. De linkse regering en de centrumrechtse oppositie bereikten daarover immers een consensus.

In 2010 schafte Zweden de dienstplicht af die voor het eerst ingevoerd was in 1901.

Ongeveer 13.000 jonge Zweden zullen vanaf 1 juli worden gemobiliseerd, maar van hen zullen er maar 4.000 worden geselecteerd om vanaf 1 januari hun dienstplicht te vervullen. Dat gebeurt op basis van hun motivatie en geschiktheid.

Zweden is geen lid van de NAVO, maar maakt wel deel uit van het NAVO-Partnerschap voor Vrede, een programma dat in 1994 is gelanceerd om de militaire samenwerking tussen de NAVO en niet-lidstaten te ontwikkelen.