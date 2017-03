'Samenscholingsverbod metro Molenbeek geen goed idee'

'Jonge mensen hebben een plek nodig om elkaar te zien. Een samenscholingsverbod is geen oplossing. Beter onderwijs, een gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen wel.' Zo reageert jeugdwerker Miet Koppers op het samenscholingsverbod aan metrostation Beekkant in Molenbeek.

De burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans (MR), besloot dinsdag om vanaf 16 maart een samenscholingsverbod voor drie maanden af te kondigen bij het metrostation Beekkant. Klachten van de buurt waren hiervoor de directe aanleiding. 'Maar een samenscholingsverbod is niet de oplossing', reageert Miet Koppers nu. Zij is jeugdwerker bij jeugdhuis Chicago in de buurt. 'Deze jongeren hebben niet altijd thuis een plek om elkaar te kunnen treffen en willen niet op café gaan, ze zullen gewoon ergens anders naar toe gaan.'

Scholen met muizen

Koppers noemt het ook 'een repressieve maatregel', waarbij iedereen over één kam wordt gescheerd. Maar wat is dan wel de oplossing? Koppers: 'Een drastische verbetering van het onderwijs. Het onderwijs in Molenbeek is schrijnend, ik ken hier zelfs een lagere school waar kinderen op de grond moeten zitten tijdens de les terwijl er muizen rondlopen. We hebben dringend beter onderwijs nodig, waarbij plek is voor iedereen, en er gelijke kansen op een job worden gecreëerd, onafhankelijk van kleur of afkomst. Het huidige systeem produceert veel ongelijkheid.'

Ze wijst ook op het hoge aantal jongeren in Brussel zonder diploma. 'Het aantal jongeren dat in Brussel voortijdig zijn opleiding verlaat zonder diploma is enorm groot, ze hebben vaak weinig jobperspectief. Dit zorgt er natuurlijk ook voor dat deze jongeren niet veel meer te doen hebben dan rondhangen op straat.'

Verplaatsingseffect

Ook de politie erkent dat een dergelijk verbod niets gaat oplossen. 'Je ziet vaak een verplaatsingseffect, dit gaat slechts een tijdelijk effect hebben, het is eerder bedoeld om dit situatie te laten betijen', zegt Julie Mampuy van de politiezone Brussel-West. Vanaf 16 maart zal er bij het metrostation Beekkant een samenscholingsverbod gelden tussen 21 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends. Wie er dan met meer dan drie personen rondhangt, mag een controle verwachten.

Een soortgelijk verbod was er al bij het iets verderop gelegen metrostation Ribaucourt, ook in Molenbeek. Mampuy: 'Of het verbod daar echt effect heeft gehad weten we nog niet, wel zijn er zo'n twintig arrestaties geweest. Ribaucourt kent echter een andere problematiek, het is een verzamelplek voor notoire harddrugsgebruikers, terwijl bij Beekkant het om hangjongeren gaat en de drugshandel betreft softdrugs, zoals marihuana.'

Mampuy vertelt ook nog dat de gemeente 'maandenlang een preventieve aanpak heeft gehanteerd' waarbij 'straatwerkers massaal de straat op zijn gegaan'. 'Een deel van de jongeren heeft toegezegd deel te willen nemen aan scholings- en werkprojecten in een oud schoolgebouw in het Marie-Josépark maar een harde kern van zo'n twintigtal jongeren weigert hier aan mee te doen. Het is jammer dat we nu waarschijnlijk over moeten gaan op massale controles.'