Disney brengt voor het eerst liefdesscène tussen homo’s

In een nieuwe versie van De schone en het beest met levende acteurs brengt filmproducent Disney voor het eerst een gay personage en een liefdesscène tussen homo’s.

De film brengt het bekende verhaal en voegt er een plotlijn aan toe. Het personage LeFou probeert in het reine te komen met zijn gevoelens voor Gaston. Hij voelt zowel verlangen als bewondering voor hem. Dat mondt uit in een ‘exclusief homo-moment’ in de film.

De hoofdrollen zijn voor Emma Watson en Dan Stevens. De rol van LeFou is voor Josh Gad.