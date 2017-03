“Helft eersteklassers benaderd door Chinezen, Lokeren weigerde bod van 15 miljoen”

De helft van de Belgische eersteklassers heeft al gesprekken gevoerd met/over potentiële investeerders uit China. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws. HLN meldt in zijn donderdageditie ook dat Lokeren zelfs een bod van 15 miljoen euro afwees.

Volgens HLN hadden Chinese investeerders een bod van 12 miljoen euro neergelegd om Lokeren over te nemen. “Ach, er was zelfs sprake van een bod van 15 miljoen”, aldus voorzitter Roger Lambrecht. “Ik heb vijf, zes verschillende mensen over de vloer gekregen met aanbiedingen uit China. Maar we zijn nooit tot in de eindfase van de onderhandeling geraakt”. Lambrecht heeft een vraagprijs van 20 miljoen euro geplakt op zijn club, maar dat was niet de belangrijkste reden om Lokeren nog niet te verkopen. “Wel de lokale verankering”, zegt hij. “Die wil ik verzekerd zien.”

HLN weet eveneens dat naast Lokeren ook Westerlo, STVV en Moeskroen de afgelopen maanden minstens één keer benaderd zijn vanuit China voor de overname van hun ploeg. En dan zijn er nog een vijftal andere eersteklassers die misschien niet gesproken hebben over de verkoop van hun club, maar wel op vlak van onder meer sponsoring of jeugdwerking in contact staan met Chinese zakenlui.

China vindt de Belgische voetbalmarkt bijzonder interessant en wil begrijpen hoe zo’n klein landje als België maandenlang de nummer één op de FIFA-ranking is kunnen zijn. Aangezien de Chinezen binnen 20 jaar wereldtop willen zijn, halen ze nu volop Belgische knowhow binnen.