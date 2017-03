VRT verliest Italiaanse wielerkoersen aan Eurosport

Wie zaterdag de Strade Bianchi wil volgen, zal moeten afstemmen op Eurosport en niet op Eén. Ook de andere grote Italiaanse wielerklassiekers, zoals Milaan-San Remo en -rondes zullen niet meer op VRT te zien zijn.

Het nieuws is al een paar weken oud, maar bleef wat onder de radar: Eurosport heeft tot 2020 de exclusieve uitzendrechten verworven op Italiaanse wielerwedstrijden als de Giro, de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo.

‘Eurosport is de laatste jaren erg actief op de rechtenmarkt’, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. ‘Nu hij deel uitmaakt van Discovery, heeft die zender ook meer financiële armslag.’

En dat terwijl de VRT net moet besparen. ‘We moeten inderdaad omzichtig omspringen met onze budgetten’, zegt Van Goethem. ‘We kunnen ons niet veroorloven mee te gaan in een opbod.’

De VRT heeft daarom besloten af te wachten wie de rechten zou verwerven, om dan met die speler gesprekken aan te knopen. Dat heeft de openbare omroep eerder ook met Telenet gedaan, over voetbalrechten. ‘We praten nu met Eurosport over de mogelijkheid om sommige wedstrijden toch te kunnen uitzenden, of er een ruime samenvatting van te kunnen brengen. In ruil bieden wij dan onze knowhow inzake sportverslaggeving.’

Of die knowhow ook het commentaar van Michel Wuyts omvat, is niet bekend. Wuyts zelf vindt de zaak erg jammer, maar is realistisch: ‘Die rechtenkwesties kunnen altijd kantelen, daar heb je nooit zekerheid over. Maar de Belgische klassiekers, de Vuelta en de Tour de France blijven nog minstens enkele jaren bij de VRT.’

Voor de Strade Bianchi en Tirreno-Adriatico kan u enkel op Eurosport terecht. En dus zijn de analoge kijkers in Vlaanderen (nog altijd enkele honderdduizenden abonnees) de pineut: Eurosport zit alleen nog in het digitale aanbod van de providers.