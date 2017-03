Goffin uitgeschakeld, Flipkens door na opgave

David Goffin (ATP 11) is woensdag uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey tijdens de tweede ronde van het tennistoernooi in het Mexicaanse Acapulco. Kirsten Flipkens (WTA 76) plaatste zich in Mexico wel voor de kwartfinales. Haar tegenstander, de Australisch-Kroatische Ajla Tomljanovic moest na één set opgeven.

Vijfde reekshoofd Goffin, die in de eerste ronde zonder al te veel moeite (6-1, 6-2) won van de Fransman Stéphane Robert (ATP 80), kreeg van Querrey, die zeven aces sloeg tijdens de wedstrijd, geen enkele kans om tot een break te komen. Hij verloor in twee sets (6-2, 6-3), in een wedstrijd die slechts 1 uur en 10 minuten duurde.

Zo is woensdag dus, een beetje onverwacht, een einde gekomen aan het Mexicaans avontuur van Goffin, die de afgelopen weken in Sofia (hard/482.060 euro) en Rotterdam (hard/1.724.930 euro) nog de finale haalde.

Opgave Tomljanovic

Flipkens, na de uitschakeling van Yanina Wickmayer nog de enige Belgische tennisster in het enkelspel in Acapulco, bracht minder dan 50 minuten door op het veld, waarin ze de eerste set won met 7-5. De in Australië wonende Tomljanovic gooide daarop de handdoek in de ring, nadat ze een “medical time-out” had gevraagd voor pijn aan haar schouder. Eerder zorgde die laatste nog voor een stunt door na ruim een jaar afwezigheid door een operatie aan haar schouder zesde reekshoofd Genie Bouchard uit te schakelen. Haar beste ranking dateert uit 2015, met een 47ste plaats.

Kirtsen Flipkens plaatste zich woensdag voor de eerste keer dit seizoen voor de kwartfinales van een toernooi. Ze zal het opnemen tegen de Britse Heather Watson (WTA 73) of het tweede reekshoofd, de Franse Kristina Mladenovic (WTA 30).