Braziliaans Hooggerechtshof beveelt voorlopige vrijlating van zoon Pelé

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft woensdag de vrijlating bevolen van Edson Cholbi do Nascimento, de zoon van de legendarische Braziliaanse voetballer. Hij werd donderdag veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel voor het witwassen van geld. De oud-doelman mag buiten de gevangenis het vonnis afwachten van het beroep dat zijn advocaat kort voor zijn veroordeling had ingediend.

‘Edinho’ kreeg in juni 2014 al een celstraf van 33 jaar opgelegd, hij werd samen met vier anderen veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. In 2005 zat hij voor gelijkaardige feiten ook al een tijd in de cel.

Na zijn veroordeling in 2014 tekende hij meteen beroep aan en zo kwam de oud-doelman van onder andere Santos op vrije voeten. Nadat hij zijn beroepsprocedure verloren had, tekende de advocaat van Edinho eind 2014 hoger beroep aan en daardoor mocht de Braziliaan de gevangenis alweer verlaten. Vrijdag besliste de rechtbank echter dat hij opnieuw achter de tralies verdwijnt, maar zijn straf werd wel verminderd tot twaalf jaar en tien maanden.