Maaseik sluit Champions League af met nipte nederlaag

Het reeds uitgeschakelde Maaseik heeft woensdagavond op de zesde en tevens laatste speeldag in groep A van de Champions League volleybal in eigen huis verloren met 2-3 (22-25, 25-18, 30-28, 18-25 en 12-15) van het Russische Dinamo Moskou.

In de andere wedstrijd in groep A haalde Istanboel het voor eigen publiek met 3-1 van het Poolse Kedzierzyn-Kozle, dat met vijftien punten al zeker was van de groepswinst. Dinamo Moskou volgt op de tweede plaats met elf punten, voor Istanboel dat met zeven punten op de derde plaats strandt. Maaseik eindigt met drie punten op de laatste plaats.

De top twee en de beste drie derdes gaan door naar de play-offs. Eén van hen plaatst zich als organiserende club rechtstreeks voor de Final Four.