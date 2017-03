Nadat FC Barcelona met duidelijk 6-1-cijfers had gewonnen, wist Real Madrid wat te doen wilde het ook na speeldag 25 aan de leiding blijven in La Liga. Maar de koninklijke beleefden een bizarre avond. Na een domme rode kaart van Gareth Bale en dom handspel van Sergio Ramos kwam Real niet verder dan een gelijkspel tegen het bescheiden Las Palmas. De ultieme gelijkmaker van Ronaldo viel pas in de 89e minuut en door de puntendeling moet Real de leidersplaats (voorlopig) afgeven aan Barcelona...

De wedstrijd begon fel, met al na 8 minuten de 1-0 van Isco maar amper twee minuten later al de gelijkmaker van Tana.

De tweede helft begon echter nog rampzaliger voor Real: Gareth Bale kreeg (terecht) een rode kaart en moest gaan douchen nadat hij venijnig natrapte.

Nog geen tien minuten later volgde een tweede koude douche toen Sergio Ramos als een volleerde doelman naar de bal dook: strafschop en Viera faalde niet, 1-2.

En nog was het niet gedaan: amper twee minuten later werd Kevin-Prince Boateng diep gestuurd en die omspeelde makkelijk doelman Navas: 1-3!

De bezoekers moesten achteruit en Real versierde nog enkele kansen maar de aansluitingstreffer bleef lange tijd uit. Vooral Cristiano Ronaldo speelde een bleke avond maar mocht in de 86e minuut toch nog een strafschop nemen: 2-3.

Ondanks een mannetje meer wist Las Palmas het niet meer en in de 89e minuut kopte opnieuw Ronaldo de gelijkmaker tegen de touwen maar daar bleef het bij. En na drie (dubieus) afgekeurde doelpunten laaiden de frustraties hoog op bij de Madrilenen...

Hoe dan ook: Barcelona is nu de nieuwe leider, Real heeft nog wel een inhaalwedstrijd te goed maar heeft in de stand nu één puntje minder dan de aartsrivaal uit Catalonië.