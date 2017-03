Juncker opent deur naar minder Europa

Jean-Claude Juncker schuift vijf opties naar voren voor de toekomst van de Europese Unie. Eén ervan wil bevoegdheden overhevelen naar de lidstaten.

De viering van de zestigste verjaardag van de EU, op 25 maart in Rome, moet volgens Jean-Claude Juncker meer worden dan een feestdag. ‘Het moet ook de geboorte zijn van de Unie met 27 lidstaten’, zei de voorzitter van de Europese Commissie gisteren. Maar die discussie, die een directe uitloper is van de Brexit, mondt het best ook niet uit in een onderling gevecht tussen de lidstaten over hoe het de volgende tien jaar verder moet.

Daarom treedt Juncker voorzichtig op en schuift hij in zijn witboek over de toekomst van Europa niet één scenario naar voren. Dat zou eurosceptici immers de kans geven ‘Brussel’ te verwijten dat het de lidstaten de wet dicteert. Nee, Juncker besluit de Europese leiders voor hun verantwoordelijkheid te stellen en legt vijf scenario’s op tafel om de discussie tot de Europese verkiezingen in 2019 te voeden.

Bij één scenario – ‘Minder maar beter doen’ – doorbreekt Juncker een taboe: de EU-lidstaten bakenen de thema’s af waarover ze voluit gaan samenwerken, maar repatriëren de andere bevoegdheden weer naar de lidstaten. De Luxemburger is daar geen fan van, maar vindt dat hij de intellectuele eerlijkheid moet hebben om het toch op tafel te leggen. In sommige landen, zoals Polen en Hongarije, wordt dat immers als een optie gezien. In België werkt Sander Loones (N-VA) dan weer aan een lijst met bevoegdheden die het best opnieuw naar de lidstaten – of Vlaanderen – worden overgeheveld.

‘Bij mijn weten is het de eerste keer dat de Commissie een scenario met “minder Europa” op tafel legt’, reageert het Europarlementslid. ‘Het is goed dat ze tot het besef komt dat er andere opties zijn dan steeds meer EU.’

Verhofstadt-scenario

De minimumversie die Juncker naar voren schuift – ‘Alleen de interne markt’ – zou de EU herleiden tot een vrijhandelszone. De maximumversie – ‘Veel meer samen doen’ – wordt nu al het ‘Verhofstadt-scenario’ genoemd. Daarbij besluiten de EU-lidstaten om snel een federale unie uit te bouwen met een Europees leger, een echt migratiebeleid met spreidingsplan én een versterking van het bestuur van de euro.

Die sprong voorwaarts zal op verzet stuiten van landen als Hongarije en Polen, maar ook Nederland. En dus blijven er twee van de vijf opties open. Bij het status-quo – ‘Voortdoen’ – blijft Europa kiezen voor de kleine, moeizame stapjes, met het gebrek aan daadkracht. De optie ‘Zij die meer willen doen’ biedt lidstaten de kans om sneller te gaan dan anderen. De Benelux-landen en Duitsland spraken zich na de top in Malta op 3 februari al positief uit over dat scenario, maar het houdt een risico in van een ‘Europa à la carte’, waar je niet wijs uitraakt.

Juncker, die samen met drie medewerkers wekenlang aan zijn witboek werkte, hoopt dat er na de top in Rome een groot consultatieproces in de EU op gang komt. Daarbij moeten ook de nationale parlementen en het middenveld betrokken worden.

Gianni Pittella, de leider van de sociaaldemocraten, betreurt dat de Commissievoorzitter niet één politieke keuze naar voren durft te schuiven. ‘Er is slechts één echte optie: Europa versterken en meer gemeenschappelijke bevoegdheden geven.’ Maar volgens Loones ‘kan er eindelijk worden gediscussieerd over een divers keuzemenu in plaats van over de eeuwige eurofederalistische eenheidsworst die Verhofstadt opdient en waar de Europese burgers meer dan de buik van vol hebben.’