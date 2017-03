Vleesverkoop daalt amper door Dagen Zonder Vlees

Minstens 100.000 Vlamingen hebben de intentie om de komende veertig dagen geen of minder vlees te eten. Ze hebben zich geregistreerd voor Dagen Zonder Vlees. Maar wordt er daardoor ook minder vlees gekocht?

‘Wij merken dat eigenlijk niet’, zegt Roel Dekelver, de woordvoerder van Delhaize. ‘Als we al minder vlees verkopen, is het in elk geval verwaarloosbaar. Maar we verkopen in die eerste twee weken wel twintig procent meer vegetarische alternatieven. Dagen Zonder Vlees is voor velen een inspiratiebron om eens iets anders te proberen.’

Bizar, want betekent dat dan dat we met z’n allen méér eten? Een echt antwoord heeft Dekelver daar niet op. ‘Het is te vergelijken met Tournée Minérale’, zegt hij. ‘We hebben meer alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn en cava verkocht, maar niet minder alcoholische dranken.’

Ook bij Keurslagers, een keten van slagerijen, merken ze nauwelijks omzetverlies. ‘Wij verkopen natuurlijk ook klaargemaakte maaltijden. Maar het is afwachten, nu er dit jaar toch weer meer mensen hebben ingeschreven.’

Volgens Hanne Poppe, de woordvoerster van Colruyt, is er de afgelopen jaren wel degelijk een impact geweest op de vleesverkoop: ‘Die liep enigszins terug in vergelijking met andere maanden van het jaar.’

Misschien heeft dat te maken met de verklaring van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België. ‘We merken een lichte daling, de eerste week dat de media er over schrijven’, zegt voorzitter Ivan Claeys. ‘Maar die media-aandacht valt net op het einde van de maand en midden in de krokusvakantie, dan daalt de omzet sowieso. En maart is traditioneel een wat kalmere maand omdat de krokus- en paasvakantie kort bij elkaar vallen. Dan hebben mensen minder te besteden aan eten.’