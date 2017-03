‘Broek dochter vermist Frans gezin gevonden op 300 kilometer van huis’

Een Frans gezin van vier heeft sinds 16 februari geen enkel teken van leven meer gegeven. In het huis van de familie Troadec werden bloedsporen ontdekt en nu melden verschillende media dat een broek met de SIS-kaart van dochter Charlotte (18) op ruim 300 kilometer gevonden werd. De verdwijning wordt als uiterst zorgwekkend beschouwd.

Een jogger vond de broek van Charlotte met daarin haar carte vitale, het Franse equivalent van een SIS-kaart. De persoon in kwestie merkte de broek op in beekje bij een bos in Dirinon, op meer dan 300 kilometer van Orvault, de woonplaats van de familie Troadec.

De speurders en een forensisch team zijn ter plaatse en hebben een perimeter ingesteld. Momenteel kammen ze het hele bos uit op zoek naar andere aanwijzingen.

Eerder nog vonden de speurders bloedsporen in de inkomhal, op de trap en op de eerste verdieping van het huis. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat deze aan zoon Sébastien (21), vader Pascal (49) en moeder Brigitte (59) van de familie toebehoren.

Op het bed van de dochter, Charlotte, vonden ze tevens ook het horloge van de moeder. Het was stuk en besmeurd met bloed. Tevens waren de lakens ververst, gewassen en hingen die te drogen. Ook de gsm van Sébastien werd besmeurd met bloed teruggevonden onderaan de trap. Zijn auto is verdwenen.