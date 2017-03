Wilders weer de straat op

Geert Wilders, leider van de Nederlandse rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV), hervat zijn publieke verkiezingscampagne. Hij heeft dat woensdag bekendgemaakt. Wilders schortte donderdag zijn openbare campagne op nadat iemand uit zijn beveiligingsteam informatie gelekt zou hebben.

‘We gaan weer het land in. De kiezer wil ons zien en wij de kiezer ook! De veiligheidsrisico’s zullen tot het minimum worden beperkt. Ik heb er veel zin in!’, aldus Wilders.

Een flyeractie die afgelopen weekeinde stond gepland in Volendam ging niet door. Aankomende zondag zal Wilders wel in Amsterdam aanwezig zijn bij het maken van de verkiezingskrant van De Telegraaf.

Elite-eenheid gaat Wilders beveiligen

Eerder op de dag werd bekend dat leden van de elite-eenheid Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee worden opgenomen in het beveiligingsteam rond Wilders. De BSB is dan samen met agenten van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) verantwoordelijk voor de veiligheid van de PVV-leider.

De DBB, onderdeel van de politie, is verantwoordelijk voor de beveiliging van de PVV-leider. De dienst raakte vorige week in opspraak nadat bekend was geworden dat een agent uit het team van Wilders te loslippig zou zijn geweest over zijn werkzaamheden.

Daarna kwam naar buiten dat nog eens twee van Wilders’ beveiligers van de DBB in 2015 op non-actief zijn gesteld vanwege financieel gesjoemel.