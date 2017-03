Anders Breivik niet ‘onmenselijk’ behandeld, oordeelt Noors gerechtshof

De Noorse autoriteiten hebben de rechten van massamoordenaar Anders Breivik niet geschonden. Dat oordeelt een Noors hof van beroep.

‘De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat Anders Behring Breivik niet wordt en nooit werd blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling’, aldus het hof van beroep in Oslo in een korte verklaring.

Foto: REUTERS

In eerste aanleg oordeelde een Noorse rechter in 2016 dat het gevangenisregime van de neonazistische terrorist in strijd is met de Universele Rechten van de Mens. Het oordeel schokte de Noorse samenleving en bovenal de nabestaanden van de 77 slachtoffers die Breivik in 2011 maakte.

De rechter stelde toen dat het langdurige isolement waaraan Breivik onderworpen werd niet bevorderlijk is voor zijn geestelijke gezondheid. Tijdens de hoorzitting klaagde Breivik over koude koffie en noemde hij het gevangeniseten een ergere straf dan ‘waterboarden’. De rechter gaf hem toen gelijk, stellende dat zijn isolement onmenselijk is ondanks het feit dat hij in een cel leefde met drie kamers.

Op 22 juli vermoordde Breivik, vermomd als politieagent, 69 mensen op het Noorse eiland Utøya. Eerder die dag lieten acht mensen het leven nadat hij een bom tot ontploffing had gebracht nabij heeft hoofdkantoor van de Noorse overheid in Oslo.