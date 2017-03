Carriereswitch

De autowereld lonkt al langer naar de wielrenner. Zo heeft Boonen er een opleiding automechanica opzitten, en sleutelt hij graag aan auto's. Bovendien staat in zijn garage niet alleen een Donkervoort D8 GTO, maar ook een Ferrari geparkeerd. En reed hij in 2007 zijn toenmalige Lamborghini perte totale. Donkervoort stond al langer op zijn radar: 'Ik rij heel graag. In de zomer ging ik geregeld met onze pa wat bollen in mijn Donkervoort. ‘s Morgens vertrekken, een kilometer of 800 rijden op mooie baantjes, zalig.'

Wat zijn functie bij Donkervoort precies inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Wel is het de bedoeling dat hij als ambassadeur en verdeler het merk in België op de kaart zet. Amber Donkervoort, marketingmanager en dochter van de oprichter van het bedrijft, vindt Boonens overstap niet onlogisch. Zo vertelde ze aan Het Nieuwsblad:'We vergelijken het vaak met een racefiets en een gewone stadsfiets: hoe lichter het voertuig, hoe sneller je remt en weer vertrekt. Dat principe kent Boonen gezien zijn wielercarrière al te goed.'

Foto's: Donkervoort