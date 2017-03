Boedapest trekt kandidatuur voor OS 2024 officieel in

Boedapest heeft zich woensdag teruggetrokken als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024. De gemeenteraad van Boedapest stemde woensdag met 22 stemmen tegen zes officieel voor de intrekking.

Bij de kandidatuur van de Hongaarse hoofdstad stonden al langer de nodige vraagtekens. Volgens het Hongaarse nieuwsagentschap MTI had het kabinet van de Hongaarse premier Viktor Orban de gemeenteraad en het organisatiecomité vorige week gevraagd om de kandidatuur in te trekken. De politiek zou immers begrepen hebben dat de kandidaatstelling een aflopend verhaal was en wilde nog meer gezichtsverlies vermijden.

Twee weken geleden nog had de commissie die de organisatie van de Spelen in 2024 naar Hongarije wil halen, zijn activiteiten opgeschort. De beslissing kwam er nadat tegenstanders van de kandidatuur hadden laten verstaan dat ze voldoende handtekeningen verzameld hadden voor een mogelijk referendum tegen de organisatie van de Spelen.

Op 13 september hakt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de knoop door welke stad de Spelen in 2024 mag organiseren. Nu Boedapest de handdoek in de ring geworpen heeft, gaat het nog tussen de Franse hoofdstad Parijs en het Amerikaanse Los Angeles.