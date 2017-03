Met een ‘Privilege Walk’ laat de stad Gent zien dat onze perceptie over ongelijkheid niet altijd strookt met de werkelijkheid.

Resul Tapmaz (SP.A) is in Gent schepen van Welzijn en Gelijke Kansen en hij figureert in een film die de stad Gent en de dienst Inburgering van de stad naar aanleiding van de Vrouwendag op 8 maart gemaakt hebben. Daarin komt een tiental vrouwen samen voor de ‘Privilege Walk’: een Amerikaans concept waarbij iedereen gelijk aan de start komt, maar naarmate er vragen worden gesteld, een stap voor- of achteruit moet zetten.

De vrouwen in Gent doen dat met een blinddoek op. Zo ontdekken ze pas na afloop hoe ongelijk ze aan de eindstreep komen, en wie er achteraan het kneusje is. Het blijkt om een vrouw van Afrikaanse herkomst te gaan, die bepaald emotioneel reageert. Er komen zelfs tranen aan te pas: ‘Ik stond volledig achteraan en toen besefte ik dat we niet allemaal dezelfde zijn.’

De volledige film wordt volgende woensdag in Gent gelanceerd, ter gelegenheid van de internationale Vrouwendag.