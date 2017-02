Trump start toespraak met veroordeling van haat

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump richtte zich woensdagmorgen (Belgische tijd) voor het eerst tot het voltallige Congres om zijn agenda voor het komende jaar bekend te maken aan de Amerikaanse volksvertegenwoordiging en bevolking. Hij begon zijn toespraak met het veroordelen van antisemitisme en de moord op een Indiër bij een schietpartij in Kansas.

Trump startte zijn toespraak om 03.00 uur Belgische tijd in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden, waar ook de senatoren aanwezig zijn. Formeel is het geen ‘State of the Union’ omdat een president die pas uitspreekt na een jaar in het Witte Huis te hebben gewoond.

‘Vanavond, op het einde van Black History Month, worden we herinnerd aan de weg van ons land naar de burgerrechten en het werk dat er nog steeds is. De recente bedreigingen gericht op joodse gemeenschapscentra en het vandalisme op joodse begraafplaatsen, net als de schietpartij vorige week in Kansas, herinneren ons eraan dat we misschien wel een land zijn dat verdeeld is over beleid, maar ook een land zijn dat verenigd is in het veroordelen van haat en kwaad in al hun vormen’, klonken Trumps eerste woorden.

Foto: REUTERS

Trump zei een boodschap van kracht en eenheid te willen brengen, en de balans te willen opmaken na een maand presidentschap. ‘Sinds mijn verkiezing hebben Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart, en vele anderen aangekondigd dat ze miljarden dollar in de Verenigde Staten willen investeren en tienduizenden nieuwe Amerikaanse jobs zullen creëren’.

‘Optimistische visie’

De Republikein Trump hing bij zijn ambtsaanvaarding een eerder somber beeld op van de situatie waarin zijn land verkeert. Maar volgens zijn woordvoerder Sean Spicer zal zijn rede woensdag een ‘optimistische visie voor het land uitlijnen, over de scheidingslijnen tussen partijen, rassen en socio-economische status heen’.

Tijdens zijn toespraak zal Trump de senatoren en de leden van het Huis van Afgevaardigden informeren, en proberen overtuigen, van zijn plannen op het vlak van defensie, begroting en de gezondheidszorg.

De Re­publikeinen keken reikhalzend uit naar de speech van Trump, in de hoop wat meer duidelijkheid te krijgen over de richting die de president uit wil. Duidelijkheid is meer dan welkom, want in het Congres zit­ten de Republikeinen niet op één lijn. Noch onderling, noch met hun president.