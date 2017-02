Uitgever betaalt 60 miljoen voor memoires Obama’s

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle hebben dinsdag een contract afgesloten met uitgever Penguin Random House, die hun memoires zal publiceren. Dat meldt de uitgever dinsdag.

Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times betaalt de uitgever 60 miljoen dollar (56,7 miljoen euro) voor de rechten van de twee biografieën. Als dat bedrag klopt, is het een van de meest winstgevende contracten ooit in de uitgeverswereld.

In 2009 tekende de Amerikaanse schrijver van politieromans James Patterson nog een contract van 150 miljoen dollar, maar dat contract had betrekking op 17 boeken.

Foto: AFP

George W. Bush, Obama’s Republikeinse voorganger, kreeg volgens de Amerikaanse media 10 miljoen voor zijn memoires met de titel ‘Decision Points’, terwijl diens voorganger, de Democraat Bill Clinton, 15 miljoen dollar kreeg voor zijn autobiografie ‘My life’. Beide ex-presidenten kozen eveneens voor Penguin voor de publicatie van hun boeken.

Bestsellers

De bedragen die uitgevers neertellen voor contracten zijn meestal gebaseerd op de verkoopsvoorspellingen. Boeken van de Obama’s zijn vrijwel zeker bestsellers waarvan miljoenen exemplaren over de toonbank gaan en die weken media-aandacht genereren, aldus nieuwszender CNN.

Barack Obama publiceerde al twee boeken: ‘Dreams from my father’ (1995) en ‘The Audacity of Hope’ (2006), die eveneens door Penguin werden uitgegeven. Van beide boeken werden, enkel in de VS, meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Michelle publiceerde in 2012, ook bij Penguin, het boek ‘American Grown’, over tuinieren en voeding.