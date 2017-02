Werkonderbreking bij Volvo Trucks in Gent

Bij vrachtwagenbouwer Volvo Trucks in de Gentse deelgemeente Oostakker hebben ongeveer 400 werknemers dinsdagavond spontaan het werk neergelegd. Dat bevestigt woordvoerster Vera Bostijn van Volvo Trucks Gent.

Volvo Trucks geeft geen details over het conflict, maar volgens VRT Nieuws was er vooral ongenoegen over de werkdruk. De actie startte rond 17.30 uur in de assemblageafdeling en breidde uit naar andere afdelingen. Ongeveer de helft van de 800 werknemers in de avondploeg nam deel, zegt Bostijn.

Volgens de vakbonden was het geen staking, maar een uiting van ongenoegen over de werkdruk en de bezettingsproblemen door afwezigheden. De arbeiders kregen informatie van de directie en konden rond 21 uur, een uur voor het eind van de avondshift, naar huis. Woensdagmorgen volgt er overleg tussen vakbonden en directie bij de start van de ochtendshift.