Meer dan 122.000 Belgen kickten maand lang af van alcohol

122.460 Belgen engageerden zich om in de maand februari geen alcohol te drinken. De belangrijkste reden voor deelname bleek hun gezondheid. Dat stellen de initiatiefnemers, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker in een balans van de campagne Tournée Minérale.

Tijdens de campagne werd ook iets meer dan 170.000 euro ingezameld. Die opbrengst gaat volledig naar kankeronderzoek. De initiatiefnemers kondigen voor de maand februari 2018 al een tweede editie aan.

Uit de statistieken over de deelnemers blijkt dat zes op de tien deelnemers vrouwen waren. De gemiddelde leeftijd was 40 jaar bij de vrouwen en 43 bij de mannen. West-Vlaanderen was de meest enthousiaste Tournée Minérale-provincie met 17 inschrijvingen per 1.000 inwoners. In totaal schreven zich 3.124 teams in, variërend van jeugdbewegingen over middenveldorganisaties tot grote bedrijven.

‘Campagne was schot in de roos’

‘Tournée Minérale heeft de deelnemers laten ervaren dat ze zich perfect kunnen amuseren zonder alcohol, en dat ze zich ‘s anderendaags ook frisser voelen’, zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Om de risico’s van alcohol te beperken, drinken volwassen mannen en vrouwen best niet meer dan tien standaardglazen per week, zo bepaalt de richtlijn die VAD samen met experten vorig jaar heeft opgesteld.

‘Gezien het grote aantal deelnemers was de campagne een schot in de roos’, vindt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ‘Ik hoop dat het hen en velen rondom hen aanzet om op een bewuste manier met alcohol om te gaan.’

Of de campagne ook tot andere alcoholgewoontes leidt, moet over enkele maanden duidelijk worden. De Universiteit Gent heeft een enquête afgenomen bij de deelnemers bij de start van de alcoholvrije maand en zal ze binnenkort nog eens herhalen. Over een half jaar zal de universiteit ook nagaan of de deelnemers dan nog steeds anders en minder alcohol drinken

Foto: Photo News / Bert Van den Broucke

.