Repatriëring stoffelijke overschot Tshisekedi op 11 maart

De familie van de overleden Congolese opposant Etienne Tshisekedi is akkoord om zijn stoffelijk overschot tijdelijk te begraven op het kerkhof van Gombe, in het centrum van de Congolese hoofdstad Kinshasa.

Zijn repatriëring zou plaatsvinden op zaterdag 11 maart. Tshisekedi stierf op 1 februari in Brussel op 84-jarige leeftijd. Zijn lichaam ligt sindsdien opgebaard in een funerarium in Elsene.

Etienne Tshisekedi was een Congolese politicus die heel zijn leven vanuit de oppositie voor democratie streed. In de nabije toekomst had Tshisekedi aan het hoofd moeten staan van een overgangsraad die erop moest toezien dat Kabila in 2017 zou opstappen als president en zich niet kandidaat zou stellen voor een derde ambtstermijn. Die beslissing was in december genomen, toen duidelijk werd dat Kabila geen presidentsverkiezingen hield.

De familie van Tshisekedi en de Congolese overheid raakten het aanvankelijk niet eens over de begraafplaats van de politicus. Zijn nabestaanden wilden eerst meer duidelijkheid over de te vormen Congolese overgangsregering, maar gaan nu toch akkoord met de voorlopige rustplaats.