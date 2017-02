Trump wijst Obama aan als ‘mol’ van het Witte Huis

Donald Trump is op jacht naar een ‘mol’. De Amerikaanse president blijft immers geconfronteerd worden met lekken en pikt dat niet langer. Daarom gaat hij zijn personeelsleden koortsachtig in de gaten houden. Ondertussen heeft Trump wel al een verdachte nummer één: Barack Obama.

Amerikaanse media staan de jongste weken vol van de primeurs over Trump en zijn regering. De bronnen van die nieuwsverhalen zijn al te vaak anoniem, wat vaak betekent dat mensen uit de entourage van de president de informatie gelekt hebben.

Dat kan zo niet meer, vinden Trump en zijn perschef Sean Spicer. Die laatste had vorige week een vergadering met de andere personeelsleden die instaan voor de - officiële - communicatie vanuit het Witte Huis. Een spoedvergadering dus, waarbij alle smartphones en andere elektronische toestellen die ze bij zich hadden werden gecontroleerd.

Trump is dus op jacht naar één of meerdere mollen binnen zijn regering, maar lijkt alvast één verantwoordelijke gevonden te hebben. ‘Ik denk dat Barack Obama en mensen rondom hem achter die lekken zit, net als achter de verschillende protesten tegen mezelf en de Republikeinse partij doorheen het land’, stelde de president tegenover Fox News.

‘Je weet natuurlijk nooit exact wat er achter de schermen gebeurt. Je hebt waarschijnlijk of misschien gelijk, maar je weet het nooit helemaal zeker. Uiteindelijk blijft dit wel politiek. Zo gaat het er nu eenmaal aan toe. Maar bepaalde lekken door mensen van Obama zijn toch enorm serieus, zeker op het vlak van nationale veiligheid. Ik verwacht echter dat dit zal blijven duren.’

In verschillende steden waar een Republikein aan de macht is, vinden tegenwoordig protestacties plaats. Gericht tegen de burgemeester, maar ook tegen Trump. Die worden onder andere gestuurd door ‘Organizing for Action’, een groep die ontstond uit het campagneteam van Obama. Mede daardoor legt Trump de link met Obama als het over de lekken uit Het Witte Huis gaat.

Trump richt zich voor het eerst tot Congres

Trump zal zich woensdagmorgen (Belgische tijd) voor het eerst tot het Congres richten en zijn agenda voor het volgende jaar bekendmaken aan de Amerikaanse volksvertegenwoordiging en bevolking. Hij start zijn rede om 03.00 uur Belgische tijd in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden, waar ook de senatoren aanwezig zullen zijn.