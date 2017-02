Oekraïners hebben geen visum meer nodig voor uitstap naar Europa

Oekraïners kunnen binnenkort visumvrij naar de EU reizen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten hebben daarover dinsdag een akkoord bereikt.

Met een biometrisch paspoort zullen Oekraïense staatsburgers maximum 90 dagen lang zonder visum naar de EU kunnen komen als toerist of uit zakelijke of familiale motieven.

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en door een Europese ministerraad. Het zal gelden voor alle EU-lidstaten, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De visavrijstelling geeft geen recht om in de EU te werken.

Europa en Oekraïne begonnen in 2008 met onderhandelingen over visumvrijstellingen. Eind 2015 oordeelde de Europese Commissie dat Oekraïne voldoende vooruitgang had geboekt en aan alle eisen heeft voldaan. In april vorig jaar stelde de Commissie een visumvrijstelling voor.

‘Het goedkeuren van de visavrijstelling is een belangrijke stap vooruit in de hervorming van de Oekraïense maatschappij door het samenbrengen van mensen en het bouwen van bruggen over de grenzen heen. In het Europees Parlement zijn we ervan overtuigd dat de Oekraïense burgers nu het recht verdienen om vrij naar de EU te reizen’, zegt rapporteur voor het Europees Parlement Mariya Gabriel (EVP).

Intussen is ook de noodremprocedure voor het opschorten van de visavrijstelling aangescherpt. EU-voorzitter Malta en EU-parlementsvoorzitter Antonio Tajani zouden het besluit daarover woensdag ondertekenen.