Opnieuw rijdt auto in op carnavalsstoet in VS: drie tieners kritiek

In Gulf Shores, een stadje in de Amerikaanse staat Alabama, is een auto ingereden op een carnavalsstoet. Daarbij zouden elf tieners gewond zijn geraakt, waarvan drie in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De wagen maakte deel uit van de stoet.

‘Een tienerfanfare was juist begonnen met marcheren toen ze van achteren aangereden werden’, vertelt Grant Brown, een woordvoerder van het stadje Gulf Shores. ‘Het voertuig dat de tieners aanreed maakte deel uit van de parade.’

Elf leden van de Gulf Shores High School Marching Band raakten bij de aanrijding gewond, drie zijn er erg aan toe. De stoet werd meteen afgelast.

Op het witte busje zou de afkorting MOAA hebben gestaan, van de vereniging voor Amerikaanse militaire officieren. De chauffeur zou een 69-jarige man geweest zijn.

Het is het tweede incident in korte tijd. In de Amerikaanse stad New Orleans vielen zaterdagavond minstens 25 gewonden toen een auto inreed op een menigte die naar een carnavalsstoet aan het kijken was.

De auto, een donkergrijze pick-up, zou rond 18.45 uur lokale tijd zijn ingereden op de menigte, nadat hij eerst al tegen een geparkeerde wagen was gereden. Het publiek was naar de Krewe of Endymion parade aan het kijken, een grote carnavalsoptocht in de stad.