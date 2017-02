Hoe goed kent u uw partner?

De relatie-experten uit het VTM-programma Blind Getrouwd stelden een vragenlijst samen waarmee partners elkaar op korte tijd beter moeten leren kennen. Die strategie is niet alleen interessant voor de deelnemers van het programma, maar ook voor heel wat koppels thuis, aldus de experten.

‘Wij hebben aan alle koppels 3 vragenlijsten meegeven. De bedoeling daarvan is dat je de mogelijkheid geeft om intimiteit te laten groeien op een aantal manieren’, zegt expert Alexander Witpas. ‘Hoe ontstaat intimiteit? Ten eerste dat je aan je partner een aantal zaken vertelt die je niet zomaar aan iedereen vertelt. Dat je je daar kwetsbaar in opstelt.’

Zo geef je je bloot in persoonlijke verhalen, die de meeste andere mensen niet kennen, en creëer je op die manier een hechte band, klinkt het bij de experten, die de deelnemers van het programma aan de hand van wetenschappelijke factoren aan elkaar koppelden.

36 vragen, 1 doel

De reeks bestaat uit drie keer twaalf vragen. De bedoeling is om ze één voor één te beantwoorden. Elke partner geeft een eerlijk antwoord op elke vraag in het bijzijn van de ander. De volgorde van de vragen is belangrijk: ze gaan van ‘enigszins persoonlijk’ naar ‘heel persoonlijk’.

Er zijn geen regels over de tijd die je best neemt om ze te beantwoorden, maar het heeft geen zin om ze snel af te haspelen. Neem genoeg tijd om over elke vraag een gesprek te voeren waarin je de ander beter kan leren kennen. Het doel? Op een nog dieper, intiemer, niveau verbonden raken met elkaar om mekaar zo nog beter te leren kennen.