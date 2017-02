De vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië heeft weer lava uitgestoten. Sinds maandagavond komt aan de zuidoostelijke zijde lava uit de vulkaan.

Etna is de op een na hoogste vulkaan van Europa en is 3330 meter hoog. De vulkaan Etna bevindt zich aan de oostkant van het Italiaanse eiland Sicilië en is één van de actiefste vulkanen van het Europese continent, maar kwam niet meer tot uitbarsting sinds mei 2016. De vulkaan rookte al een tijdje ern er werden ook kleine, regelmatige uitbarstingen waargenomen. Volgens vulkanologen vertoont de Etna normaal gedrag.

Het Italiaanse nationale instituut voor geofysica en vulkanologie INGV meldt dat er geen reden tot bezorgdheid is en dat er geen gevaar is voor de omgeving. Ook het luchtverkeer kan gewoon doorgaan. Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De grootste uitbarsting van Etna was die van 1669, toen naar schatting 25.000 mensen omkwamen. In 2001 duurde een uitbarsting van Etna 24 dagen vermoestte veel gebouwen en een kabelbaan.