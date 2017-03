Zelfs 'veilige' zonnebanken zijn gevaarlijk, zo blijkt

Snel een kleurtje opdoen of even genieten van wat zomerse warmte onder de zonnebank tijdens een winterse regendag, het lijkt helemaal niet zo onschuldig te zijn. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de zonnebankstralen nog gevaarlijker zijn dan voordien al werd gedacht.

Volgens wetenschappers zijn de UV-stralen van een zonnebank nog schadelijker dan eerst gedacht en zijn ze de oorzaak nummer één van huidkanker. Op basis van die nieuwe studie heeft een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie laten weten dat zelfs het minste gebruik van de zonnebank al nefast kan zijn. Zo zouden de stralen niet alleen kanker veroorzaken, maar het ook bevorderen. Bovendien kon er geen veilige limiet vastgesteld worden. Dat betekent dat elke blootstelling het risico op huidkanker verhoogt.

Huidkanker is bij ons dan ook een reëel gevaar want ongeveer één op de vijf Belgen krijgt het voor zijn 75ste verjaardag. Het aantal diagnoses blijft trouwens stijgen en vooral jonge, blanke mensen lopen heel wat risico. Wie voor zijn 35ste onder de zonnebank gaat liggen, verhoogt volgens de Stichting tegen Kanker zijn of haar kans op het ontwikkelen van huidkanker met 75 procent.

En wie dacht dat de moderne zonnebanken beter werken dan de oudere modellen is eraan voor de moeite. 'De nieuwste generatie apparaten blijkt even kankerverwekkend', zegt Brigitte Boonen, expert huidkankerpreventie van de Stichting tegen Kanker, in een gesprek met De Morgen. De stichting ijvert dan ook voor een totaalverbod op zonnebanken, maar dat komt er voorlopig niet laat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) weten.