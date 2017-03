‘205 miljoen euro te besparen bij verkoop geneesmiddelen’

De Belgen kunnen elk jaar 55 miljoen euro uitsparen als alle verkochte voorgeschreven medicatie generische middelen zouden zijn, terwijl de uitgaven van de ziekteverzekering met 150 miljoen zouden dalen. Dat schrijft De Tijd op basis van berekeningen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Uit het onderzoek blijkt dat 30 procent van de voorgeschreven medicijnen die in 2015 over de toonbanken van de Belgische apotheken gingen generische geneesmiddelen waren. In 2008 was dat nog 19 procent.

Toch heeft België een grote achterstand op veel andere Europese landen. In Duitsland bedraagt het marktaandeel van de generische geneesmiddelen 80 procent, in Nederland 70 procent.

De overheid voerde drie jaar geleden nieuwe regels in om meer generische geneesmiddelen te verkopen. Artsen kunnen sindsdien voorschriften op stofnaam maken, waarna de apotheker kiest welk merk hij de patiënt geeft. Toch maken dergelijke voorschriften amper 9 procent van het totale aantal voorschriften uit.

Daarom moeten apothekers meer vrijheid krijgen. 'De artsen zouden een verplicht percentage voorschriften op stofnaam moeten uitschrijven', zegt Claire Huyghebaert van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 'Bovendien moet het substitutierecht van de apothekers worden uitgebreid.'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet van plan bijkomende maatregelen te nemen.