In de Voerenstraat, op een honderdtal meter van het kruispunt met de Batticestraat in Moelingen (Voeren), is maandagavond het lichaam van een overleden man aangetroffen.

Het slachtoffer, een vijftiger, woonde in de buurt en was na de carnavalsactiviteiten in Moelingen te voet op weg naar huis. Getuigen hebben rond 21.15 uur een slag gehoord, maar het is nog niet geweten of er ook daadwerkelijk een ongeval heeft plaatsgevonden.

Burgemeester Huub Broers is er alvast overtuigd dat het om een ongeval met vluchtmisdrijf gaat. Zo zouden er brokstukken zijn gevonden op de plaats waar de vijftiger werd aangetroffen. Broers zegt zelfs te weten om welk merk van wagen het gaat.

De politie van Voeren deed de vaststellingen en verwittigde het parket van Limburg. De Voerenstraat werd volledig afgesloten.