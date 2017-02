Senaat keurt benoeming minister van Handel goed

De Amerikaanse Senaat heeft maandag de benoeming van Wilbur Ross als minister van Handel goedgekeurd. Dat gebeurde met een ruime meerderheid, al kwamen er uit Democratische hoek opnieuw vragen over zijn relaties met Russische zakenlui.

In totaal keurden 72 van de 100 senatoren, onder hen ook verschillende Democraten, de nominatie van de 79-jarige zakenman goed.

Ross staat nu voor de taak om Trumps verkiezingsbelofte, het terughalen van de industriële jobs naar de Verenigde Staten, waar te maken. Hij zal daarbij samenwerken met de Amerikaanse vertegenwoordiger voor Handel, Robert Lighthizer, wiens benoeming nog goedgekeurd moet worden door de Senaat.

Ross is een miljardair met, volgens Forbes, een geschat vermogen van 2,5 miljard dollar. Dat vergaarde hij onder meer met zijn eigen beleggingsonderneming WL Ross & Co.

Poetin

Verschillende Democraten maken zich zorgen om zijn vicevoorzitterschap bij de Bank of Cyprus, die banden heeft met Rusland. Voor de goedkeuring van Ross’ benoeming haalde Charles Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, de kwestie opnieuw aan. Hij maakte bezwaar tegen de weigering van het Witte Huis om geschreven antwoorden van Ross over de bank vrij te geven. De Democraten hadden van Ross uitleg geëist over zijn relaties met Viktor Vekselberg, een aandeelhouder van de bank en een vriend van de Russische president Vladimir Poetin.

Schumer had het over een nieuw voorbeeld van het gebrek aan transparantie van de Trump-administratie, en was dan ook een van de tegenstemmers maandag.

Ross heeft wel aangegeven dat hij na zijn aantreden zijn functie bij de Bank of Cyprus zal opgeven.